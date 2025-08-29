Экс-министру ЖКХ Тамбовской области Бабиковой заменили условный срок на реальный

Тамбовский областной суд изменил приговор бывшему министру ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елене Бабиковой, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В региональной прокуратуре сообщили, что четыре года условно ей заменили на три с половиной года колонии общего режима.

Фото: ТГТУ Елена Бабикова

Также экс-министру запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на полтора года. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

В мае Ленинский районный суд Тамбова назначил Елене Бабиковой четыре года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и запретом на два года занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления. Однако гособвинитель не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, и обжаловал его в апелляции.

Как установил суд, в конце 2022 года, занимая пост начальника управления ТЭК и ЖКХ, фигурантка согласовала внесение изменений в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подсудимая одобрила реконструкцию в Тамбовском районе комплекса по сортировке отходов, принадлежащего ООО «Комэк». При этом она исключила из проекта строительство полигона «Экотехнопарк "Центральный"», заявленное регоператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания».

Уголовное дело рассматривалось в суде с 2023 года. В декабре 2024-го Елена Бабикова покинула пост министра по собственному желанию. В январе 2025-го врио губернатора Евгений Первышов назначил на эту должность в статусе и.о. Константина Шульгина.

Егор Якимов