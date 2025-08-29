Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область: один человек погиб и один ранен

Мирный житель погиб из-за атаки БПЛА в селе Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. Он скончался на месте от полученных ранений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Борисовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Становое — Новоалександровка. Из-за этого пострадала мирная жительница. Попутным транспортом ее доставили в Борисовскую центральную райбольницу. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти. Для продолжения лечения пациентку переведут в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области один человек погиб и трое пострадали.

Алина Морозова