Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд расторг контракт на ремонт тамбовского моста за 149 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капремонт моста через реку Разазовка на дороге «Тамбов-Шацк» — Парский угол через Хлыстово по иску региональной прокуратуры и местного ООО «Мостострой 1». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд посчитал, что торги были проведены с нарушениями, так как победившее в них ООО «ДСУ-2» предоставило ненадлежащие доказательства наличия опыта в подобных работах: «Контракт не может являться надлежащим подтверждением необходимого опыта выполнения требуемых по условиям аукциона работ, так как подтверждает выполнение подрядчиком отдельного этапа строительных работ, но не всего объекта капитального строительства».

Иск о признании недействительными результатов торгов «Мостострой 1» подал в конце января. Аналогичный иск был подан прокуратурой региона. В мае производство по нему было приостановлено до рассмотрения заявления «Мостостроя 1». В июне тамбовский арбитраж решил объединить дела в одно производство.

По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляла 173 млн руб. «ДСУ №2» обошло двух участников, оценивших свои услуги в 167,8 млн и 173 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, в начале апреля «Тамбовавтодор» расторг контракт в одностороннем порядке. Подрядчик не приступил к его исполнению. Работы требовалось выполнить до 1 ноября 2025 года.

Егор Якимов