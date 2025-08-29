Суд расторг контракт на ремонт тамбовского моста за 149 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капремонт моста через реку Разазовка на дороге «Тамбов-Шацк» — Парский угол через Хлыстово по иску региональной прокуратуры и местного ООО «Мостострой 1». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд посчитал, что торги были проведены с нарушениями, так как победившее в них ООО «ДСУ-2» предоставило ненадлежащие доказательства наличия опыта в подобных работах: «Контракт не может являться надлежащим подтверждением необходимого опыта выполнения требуемых по условиям аукциона работ, так как подтверждает выполнение подрядчиком отдельного этапа строительных работ, но не всего объекта капитального строительства».

Иск о признании недействительными результатов торгов «Мостострой 1» подал в конце января. Аналогичный иск был подан прокуратурой региона. В мае производство по нему было приостановлено до рассмотрения заявления «Мостостроя 1». В июне тамбовский арбитраж решил объединить дела в одно производство.

По данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляла 173 млн руб. «ДСУ №2» обошло двух участников, оценивших свои услуги в 167,8 млн и 173 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, в начале апреля «Тамбовавтодор» расторг контракт в одностороннем порядке. Подрядчик не приступил к его исполнению. Работы требовалось выполнить до 1 ноября 2025 года.

Егор Якимов