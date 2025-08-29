Аффилированный «Транссервис» не вошел в банкротство тамбовского нефтетрейдера

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению тамбовского нефтетрейдера ООО «Торговый дом "Транссервис"» о включении требований компании в реестр в деле о персональном банкротстве Павла Корчагина. О приостановке производства ходатайствовала сама компания. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Господин Корчагин является основным владельцем «Транссервиса». С заявлением о включении требований в реестр компания обратилась в начале июля. Тогда же оно было принято к производству. Сумма требований в материалах дела не раскрывалась.

В августе 2024 года арбитражный суд Москвы признал Павла Корчагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества на шесть месяцев. С заявлением о банкротстве Павла Корчагина в августе 2023-го обратился московский «Автоторгбанк» из-за долга в 408,8 млн руб. Впоследствии в реестр требований кредиторов господина Корчагина были включены долги на сумму 1,8 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ТД "Транссервис"» зарегистрировано в тамбовском Котовске в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал — 90 млн руб. Основной владелец (81,25%) — Павел Корчагин, остальные доли по 6,2% принадлежат Дарье, Раисе и Сергею Осмоловским. Все четыре учредителя и Елена Осмоловская контролируют тамбовские ООО «Фирма "Транссервис"», ООО «Транском», ООО «Ресурс-трейдинвест» (также торгуют топливом) и ООО «Фирма "Агроком"» (реализует химические продукты). Последние финансовые показатели ООО «ТД "Транссервис"» публиковало в 2022 году. Выручка общества тогда сократилась до 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 30,8 млн руб.

Подробнее о банкротстве «Транссервиса» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов