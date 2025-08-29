В Воронежской области на ремонт дорог направили 3,2 млрд рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило четыре конкурса на ремонт автодорог в муниципалитетах. Общая начальная цена всех конкурсов — 3,2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источники финансирования — федеральный и облбюджеты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы по всем контрактам необходимо выполнить до августа 2026 года. Общая протяженность всех подлежащих ремонту участков составляет 116,7 км.

Во всех случаях подрядчики должны будут обновить дорожную одежду, нанести разметку, установить барьерные ограждения, светофоры и дорожные знаки. Срок гарантии на работы составляет от одного года до шести лет.

Заявки на участие в конкурсах на 17-ю и 18-ю очереди ремонта принимаются до 15 сентября. Итоги подведут 18 сентября. В торгах на 19-ю и 20-ю очереди — до 16 сентября, а итоги подведут 19 сентября.

На этой неделе стало известно, что на содержание дорог в Воронежской области готовы направить 15,3 млрд руб.

Егор Якимов