Воронежский «Электросигнал» фигурирует в деле о невыполнении гособоронзаказа

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении гособоронзаказа (ч. 1. 1 ст. 293 УК РФ, до шести месяцев ареста). По данным источника «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, заказ получило воронежское АО «Электросигнал», входящее в концерн «Созвездие» (подконтролен госкорпорации «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика»). Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По данным «Ъ-Черноземье», фигурант также занимает пост врио начальника 199-го военного представительства Минобороны.

По версии следствия, в 2022–2023 годах между госзаказчиком и «Электросигналом» был заключен «многомиллионный государственный контракт на поставку изделий связи». Контроль за его исполнением был возложен на Дмитрия Мороза. Как считают следователи, фигурант подписал документы с недостоверными сведениями о стоимости и объемах работ. В результате условия контракта выполнены не были, а Минобороны «был причинен ущерб в особо крупном размере».

Алина Морозова