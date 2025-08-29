Курская фабрика «Конти-Рус» взыскала с украинской фирмы 8,7 млн рублей

Арбитражный суд Курской области взыскал с украинского ООО «Пещерин Фуд Процессинг» 8,7 млн руб. неосновательного обогащения по иску национализированного АО «Конти-Рус». Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не раскрывалась, резолютивная часть решения пока не опубликована.

Иск был подан компанией в феврале, но тогда был оставлен судом без рассмотрения, так как приложенные к нему документы не были переведены на русский язык. В мае курский арбитраж начал производство по делу. В качестве третьих лиц привлечены ФНС России МРИ по крупнейшим налогоплательщикам №1, прокуратура Курской области, Росфинмониторинг и УФНС по Курской области.

В начале ноября 2023 года Ленинский райсуд Курска национализировал курскую кондитерскую фабрику АО «Конти-Рус», входившую в украинскую группу «Конти». Фабрика является одним из крупнейших предприятий пищепрома в Курской области и регулярно вкладывает средства в развитие производственных мощностей.

По данным Rusprofile.ru, АО «Конти-Рус» было зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По собственным данным, компания выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Данные об учредителях не опубликованы. Выручка «Конти-Рус» в 2024 году составила 18 млрд руб., чистый убыток — 367 млн руб. Гендиректор — Павел Строгонов. ООО «Пещерин Фуд Процессинг» основано в 1998 году. Производит профессиональное оборудование для кондитерского и пищевого производства. Компания зарегистрирована в Киеве.

Егор Якимов