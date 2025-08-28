Главные новости за 28 августа. Воронеж, Курск, Тамбов, Орел, Липецк

Дошло до суда дело экс-главы воронежского Борисоглебска.

Воронежскому экс-замминистра Кукину переквалифицировали обвинение.

В Воронежской области ввели штрафы за публикацию последствий атак БПЛА.

Экс-замминистра образования Курской области не смог отменить свою отставку в суде.

Тамбовская область стала лидером по собранным средствам на выборы губернаторов.

Заявка Курской области на 1 млрд рублей в виде ИБК получила одобрение.

На фоне уголовного дела сменился глава района в Орловской области.

Курская свиноводческая компания пытается через суд получить 300 млн страховки.

Прокуратура добилась аннулирования контракта на благоустройство центра липецкого Данкова.