Главные новости за 28 августа. Воронеж, Курск, Тамбов, Орел, Липецк
Дошло до суда дело экс-главы воронежского Борисоглебска.
Воронежскому экс-замминистра Кукину переквалифицировали обвинение.
В Воронежской области ввели штрафы за публикацию последствий атак БПЛА.
Экс-замминистра образования Курской области не смог отменить свою отставку в суде.
Тамбовская область стала лидером по собранным средствам на выборы губернаторов.
Заявка Курской области на 1 млрд рублей в виде ИБК получила одобрение.
На фоне уголовного дела сменился глава района в Орловской области.
Курская свиноводческая компания пытается через суд получить 300 млн страховки.
Прокуратура добилась аннулирования контракта на благоустройство центра липецкого Данкова.