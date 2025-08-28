Прокуратура добилась аннулирования контракта на благоустройство центра липецкого Данкова

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры региона о признании ничтожным контракта на благоустройство центра города Данкова, заключенного между местной администрацией и воронежским ООО «Прочные основы». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объявление об электронном аукционе на выполнение работ на объекте «Шелковый путь Данкова» было размещено в феврале 2024 года. Из пяти участников тендера победителем стало ООО «Прочные основы». Компании предстояло благоустроить центральную часть города, а именно улицы Карла Маркса, Урицкого и Вермишева, за 147,4 млн руб. до сентября прошлого года. Контракт был заключен в марте, а расторгнут по соглашению сторон в декабре. По данным портала госзакупок, к тому моменту его стоимость выросла до 194,9 млн руб., стороны исполнили обязательства на 193,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Прочные основы» было зарегистрировано в мае 2023 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором компании является Дмитрий Жданов, учредителем — Алена Дикухина. В 2024 году выручка общества составила 698 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн.

В ходе проверки соблюдения законодательства в контрактной системе прокуратура Липецкой области обнаружила, что ООО «Прочные основы» нарушило правила участия в аукционе. Организация представила документы, не подтверждающие опыт выполнения работ по возведению и реконструкции объектов капитального строительства. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о признании контракта ничтожным.

В начале августа липецкое ООО «Строительное управление-1» обратилось в арбитраж с иском о признании недействительным расторжения контракта на реконструкцию «Центра молодежи» в Ельце.

Кабира Гасанова