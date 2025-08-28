Экс-замминистра образования Курской области не смог отменить свою отставку в суде

Промышленный районный суд Курска отказал бывшему заместителю министра образования и науки региона Александру Кабану в удовлетворении иска к областным властям. Экс-чиновник добивался изменения причины своей отставки и восстановления в должности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Решение пока не вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, господин Кабан настаивал на признании незаконным отказа врио губернатора Александра Хинштейна уволить его по собственному желанию и доклада о результатах проверки его работы. Также истец требовал отменить решение о прекращении его контракта на основании утраты доверия. Кроме того, он хотел восстановиться на госслужбе с 6 июня и взыскать с министерства компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб.

Александр Кабан находился на должности замминистра образования и науки региона с 4 мая 2022 года по 5 июня 2025 года.

Кабира Гасанова