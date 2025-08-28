Курская свиноводческая компания пытается через суд получить 300 млн страховки

АО «Агропромышленный альянс "Юг"» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с двумя исками к АО СК «РСХБ-Страхование». Общая сумма требований составляет 311,8 млн руб., следует из картотеки суда.

Иски пока не приняты к производству, суть требований не раскрывается. Выяснить подробности дела у гендиректора компании Андрея Семиноженко не удалось — на телефонные звонки «Ъ-Черноземье» он не ответил. Интересно, что компания зарегистрирована в Суджанском районе, который более полугода был под контролем ВСУ — с августа 2024 года по март 2025-го.

По данным Rusprofile, АО «Агропромышленный Альянс "Юг"» зарегистрировано в 2003 году в Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 46,7 млн руб. Гендиректор — Андрей Семиноженко. Акционеры компании не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 569,8 млн руб., убыток — 649,2 млн руб.

В конце июля «Юг» обратился с иском на 300,4 млн руб. к белгородскому АО «Альфастрахование». В нем заявитель потребовал взыскать с ответчика страховую выплату. Предварительное заседание по делу назначено на 9 сентября.

Ульяна Ларионова