Заявка Курской области на 1 млрд рублей в виде ИБК получила одобрение

На федеральном уровне получила одобрение заявка Курской области на 1 млрд руб. в виде инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Средства планируется направить на строительство канализационной станции и сетей водоснабжения. Об этом сообщим врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на эти средства планируется строительство канализационной насосной станции на улице Энгельса в Курске и сетей водоснабжения в Центральном округе Курска, Железногорске и деревне Анахина Октябрьского района — всего около 64-х км сетей.

«Эти проекты позволят значительно повысить качество и обеспечить надежное водоснабжение для более чем 100 тыс. наших жителей! Кроме того, это снизит количество аварийных ситуаций, когда люди подолгу остаются без воды»,— подчеркнул господин Хинштейн.

В конце прошлой недели стало известно, что была одобрена заявка Воронежской области на 2,5 млрд руб. в виде ИБК. Средства планируется направить на строительство очистных сооружений в Павловске мощностью 11,2 тыс. куб. м в сутки.

Ульяна Ларионова