Тамбовская область стала лидером по собранным средствам на выборы губернаторов

Избиркомы почти всех 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав регионов, опубликовали отчеты о текущих расходах с избирательных счетов кандидатов. Как выяснил «Ъ», большая часть средств находится в распоряжении действующих глав регионов. Среди них лидирует врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: пресс-служба президента РФ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Первышов привлек на выборы 65 млн руб. Это в 75 раз больше, чем четверо его соперников — на их долю пришлось 866 тыс. руб. Источники поступления средств на счет господина Первышова в справке не уточняются. Кандидат успел потратить чуть более 38 млн руб., 4,3 млн из них — на изготовление агитационных материалов, остальное — на оплату работ и услуг.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, занявший 14 место, получил 20,1 млн руб., 8,9 млн из них было потрачено. Основной источник средств — «Единая Россия», еще 100 тыс. руб. он внес из собственного бюджета.

Самым «бедным» кандидатом среди действующих руководителей регионов стала врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк: в ее избирательном фонде всего 5 млн руб.

В начале недели избиркомы опубликовали информацию о доходах кандидатов на пост губернаторов Курской и Тамбовской областей. Согласно этим данным, Александр Хинштейн заработал в 2024 году 11,79 млн руб., а Евгений Первышов получил 6,3 млн руб.