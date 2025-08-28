Дошло до суда дело экс-главы воронежского Борисоглебска

Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела бывшего главы Борисоглебского горокруга Андрея Пищугина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Материалы уже переданы в Борисоглебский горсуд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пищугин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Пищугин

Уголовное дело было возбуждено по материалам воронежского УФСБ. По версии следствия, в августе 2022 года Андрей Пищугин через своих подчиненных поручил директору Борисоглебского драмтеатра имени Н. Г. Чернышевского внести в аукционную документацию ложные сведения. Они касались неуказания данных о здании театра как объекте культурного наследия (ОКН) и невключения требований о наличии у участников лицензии на сохранение ОКН. Впоследствии из-за некачественного ремонта объекта был нарушен его архитектурный облик и неправомерно израсходованы бюджетные средства, считают следователи.

О задержании господина Пищугина стало известно в середине июня. Через два дня следователи подтвердили возбуждение уголовного дела.

Андрей Пищугин возглавлял Борисоглебск с марта 2016 года по февраль 2025-го. Он покинул пост в связи с переходом на работу в коммерческие структуры.

В мае 2025 года вступил в силу приговор директора Борисоглебского драмтеатра Светланы Второвой. Ее приговорили к штрафу в 70 тыс. руб. за злоупотребление должными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Алина Морозова