На фоне уголовного дела сменился глава района в Орловской области

Врио главы Должанского района Орловской области назначен Виктор Фирсов. Губернатор Андрей Клычков уже подписал соответствующее распоряжение, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. Ранее господин Фирсов работал первым замглавы администрации Ливенского района. Последнее упоминание о нем в этой должности в соцсетях местных властей относится к концу мая.

8 августа врио главы Должанского района была избрана Ирина Половых. Тогда же были прекращены ее полномочия депутата местного райсовета. При этом госпожа Половых осталась председателем Должанского поселкового совета народных депутатов. Этот пост она занимает с апреля 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 1 августа Заводской райсуд Орла на время следствия отстранил от должности главы Должанского района Бориса Макашова. Он и председатель местного райсовета депутатов Владимир Марахин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В его основу легло якобы незаконное приобретение нескольких земельных участков, ущерб от действий фигурантов ранее оценивался в 5,5 млн руб.

По мнению адвокатов господина Марахина Сергея Бородина и Алексея Азарова, уголовное дело якобы возникло на фоне многолетних земельных споров между администрацией Должанского района и крупными агрофирмами. «Следственные действия могут быть проявлением силового давления на органы местного самоуправления в интересах крупного бизнеса»,— уверены защитники из адвокатской конторы «Бородин и партнеры».

Алина Морозова