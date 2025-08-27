Пост начальника управления по делам молодежи Краснодара занял Денис Малюков

Гордума согласовала кандидатуру Дениса Малюкова на должность начальника управления по делам молодежи Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Кандидатуру Дениса Малюкова одобрили на внеочередном 94-м заседании городской думы Краснодара. Сессию провела председатель гордумы Вера Галушко.

Денис Малюков родился в станице Отрадной Отрадненского района Краснодарского края. Он окончил Кубанский государственный университет по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».

Господин Малюков начал свою карьеру в 2015 году в Центре молодежной политики Краснодара. Позже он работал в управлении по делам молодежи администрации краевого центра в должности главного специалиста отдела реализации молодежных программ. В 2020 году Денис Малюков занял пост заместителя начальника отдела по работе с политическими партиями и общественно-политическому мониторингу в департаменте внутренней политики.

С 2021 года он занимал должности заместителя начальника отдела и начальника отдела реализации молодежных программ управления по делам молодежи. В последние годы Денис Малюков был первым заместителем начальника этого управления.

Алина Зорина