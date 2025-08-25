Главные новости за 25 августа. Ростов-на-Дону и область

Октябрьский районный суд Ростовской области рассмотрит дело директора фирмы, специализирующейся на строительстве дорог. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

В городе Шахты полицейские возбудили уголовное по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) после поджога автомобиля. Предварительно злоумышленник разбил лобовое стекло машины с помощью молотка, облил авто горючей жидкостью, поджег и скрылся. Ущерб от поджога составил 6,5 млн руб.

В Ростовской области наблюдается значительное сокращение поголовья скота. К августу 2025 года количество КРС снизилось на 13,1%, достигнув 570,6 тыс. голов. Особенно заметно уменьшилось число дойного стада, которое за год сократилось на 9,1%. численность овец и коз упала на 22,2%, свиней — на 2,5%. Производство яиц снизилось на 18,7%, молока — на 6,6%.

В Ростовской области продолжается борьба с «серыми возчиками», которые создают стихийные и несанкционированные свалки. По итогам составленных протоколов об административных нарушениях в сфере обращения с отходами нарушителям выписали штрафы на сумму более 620 тыс. руб.

В Таганроге на торгах продают муниципальную собственность — 100% доли в уставном капитале ООО «Николаевский рынок» (находится на Николаевском Шоссе, 2). Стартовая цена лота — 114 млн руб. Заявки принимаются до 16 сентября, а торги пройдут 19 сентября.

Анна Иващенко из Новочеркасска заняла первое место в мировом рейтинге по рапиду в своей возрастной категории. Четыре раза спортсменка завоевывала золото на соревнованиях Ростовской области. Также она показала высокие результаты на открытых турнирах и мужских Гран-при, а также чемпионате Азии в ОАЭ. В июне 2025 года Анна получила статус кандидата в мастера спорта.