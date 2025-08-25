Николаевский рынок в Таганроге выставили на торги за 114 млн рублей

В Таганроге на торгах продают муниципальную собственность — 100% доли в уставном капитале ООО «Николаевский рынок» (находится на Николаевском Шоссе, 2). Информацию по аукциону можно найти на портале «ГИС Торги».

Стартовая цена лота — 114 млн руб. Общая территория объекта - 0,751 га. В настоящее время в хозяйственном обществе работает 21 человек.

Заявки принимаются до 16 сентября, а торги пройдут 19 сентября.

Мария Хоперская