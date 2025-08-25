В Ростовской области «серых возчиков» оштрафовали более чем на 600 тысяч рублей

В Ростовской области продолжается борьба с «серыми возчиками», которые создают стихийные и несанкционированные свалки. Об этом сообщили в правительстве региона.

По итогам составленных протоколов об административных нарушениях в сфере обращения с отходами нарушителям выписали штрафы на сумму более 620 тыс. руб.

За нарушение правил обращения с отходами предусмотрены следующие санкции: граждане заплатят от 2 до 3 тыс. руб., должностные лица — от 10 до 30 тыс. руб. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб. или приостановка деятельности до 90 суток. Юридические лица могут получить взыскание от 100 до 250 тыс. руб.или временное закрытие на тот же срок.

При повторных или серьезных нарушениях транспортные средства виновных лиц подлежат аресту.

Мария Хоперская