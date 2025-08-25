Школьница из Ростовской области возглавила мировой рейтинг по рапиду

Анна Иващенко из Новочеркасска заняла первое место в мировом рейтинге по рапиду в своей возрастной категории. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Шахматисты называют достижение девочки настоящим прорывом. Анна набрала рекордное количество очков благодаря победам на региональных и международных турнирах.

Четыре раза спортсменка завоевывала золото на соревнованиях Ростовской области. Также она показала высокие результаты на открытых турнирах и мужских Гран-при, а также чемпионате Азии в ОАЭ. В июне 2025 года Анна получила статус кандидата в мастера спорта.

«Путь Ани — это пример трудолюбия: победы на первенствах области и всероссийских турнирах, золотые медали на международных соревнованиях и звание кандидата в мастера спорта в ее столь юные годы»,— написал глава региона.

Валентина Любашенко