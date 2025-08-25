В городе Шахты неизвестный сжег автомобиль стоимостью в 6,5 млн рублей

В городе Шахты полицейские возбудили уголовное по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) после поджога автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, ранним утром 20 августа неизвестный поджог автомобиль TANK 500, припаркованный возле подъезда жилого дома на проспекте Победы Революции. Предварительно злоумышленник разбил лобовое стекло машины с помощью молотка, облил авто горючей жидкостью, поджег и скрылся. Ущерб от поджога составил 6,5 млн руб., что считается особо крупным ущербом.

«Сотрудники полиции изъяли улики — следы горючего вещества и орудие преступления. Назначены экспертизы, проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев