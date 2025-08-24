Главные новости за неделю с 18 по 24 августа. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы принял к производству антикоррупционный иск заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева к бывшему главе администрации города Саиду Амирову, 18 его родственникам и доверенным лицам.

В Дагестане на границе с Азербайджаном задержали иностранца, работавшего на спецслужбы Украины. Подозреваемый вез секретные документы, похищенные у сотрудника военно-промышленного комплекса России.

В Карачаево-Черкесии в 2025 году на поддержку сельскохозяйственных производителей планируют выделить около 1 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов.

В Ставропольском крае с января 2025 года более 1,7 тыс. семей потратили материнский капитал на образование детей, направив на эти цели свыше 161 млн руб. По информации ведомства, около ста семей региона оплатили маткапиталом детский сад и дошкольные образовательные программы. Остальные направили деньги на обучение в школах, вузах или колледжах — это возможно только после достижения ребенком трех лет.

Начальника одного из отделений почтовой связи Невинномысского почтамта УФПС признали виновной в совершении 22 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения).

Аграрии Ставропольского края намолотили более 10 млн т зерна – рекордное для региона количество. Регион, по словам губернатора Владимира Владимирова, уже готовится к закладке нового урожая, в том числе полностью отечественной селекции хлеба.

Резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод вложат около 39 млрд руб. за первые три года работы. К 2035 году объем капиталовложений увеличится до 120,2 млрд руб. Совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд руб.

В Предгорном округе начата реализация инвестиционного проекта по созданию всесезонного эко-курорта у подножия горы Баран на площади 525 га. Проект предполагает создание альпийской деревни с четырьмя горнолыжными трассами разной сложности с двумя кресельными подъемниками.