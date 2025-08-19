Карачаево-Черкесия выделит на развитие АПК около 1 млрд рублей
В Карачаево-Черкесии в 2025 году на поддержку сельскохозяйственных производителей планируют выделить около 1 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Эти средства будут направлены на ключевые направления развития сельского хозяйства, такие как выращивание зерновых, масличных и овощных культур, развитие животноводства, мелиорации, а также на закладку садов и развитие сельского туризма.
Особое внимание будет уделено развитию садоводства, увеличению урожая зерна и овощей, развитию мелиорации и производству сахарной свеклы.