В Дагестане задержали работавшего на СБУ иностранца

В Дагестане на границе с Азербайджаном задержали иностранца, работавшего на спецслужбы Украины. Об этом сообщает ФСБ.

Подозреваемый вез секретные документы, похищенные у сотрудника военно-промышленного комплекса России. На допросе мужчина признался, что действовал по указанию брата — агента СБУ. Задержанный изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, который должен был доставить на Украину.

Константин Соловьев