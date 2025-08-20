Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье начальника почты осудили по 22 эпизодам за присвоения чужих денег

Начальника одного из отделений почтовой связи Невинномысского почтамта УФПС признали виновной в совершении 22 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Судом установлено, что с марта по июнь 2024 года обвиняемая аннулировала операции по платежам населения за услуги ЖКУ, присвоив деньги себе.

Кроме того, в период с января по март 2024 года фигурант подделала подпись пожилого жителя округа, отсутствовавшего по месту жительства, и забрала его пенсию. В результате незаконных действий похищено более 166 тыс. руб.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимую к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Наталья Белоштейн

