На Ставрополье намолотили более 10 млн тонн зерна

Аграрии Ставропольского края намолотили более 10 млн т зерна – рекордное для региона количество. Об сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале по итогу встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чиновники обсудили потенциал итогов кампании в преддверии уборки кукурузы. Регион, по словам господина Владимирова, уже готовится к закладке нового урожая, в том числе полностью отечественной селекции хлеба.

В рамках встречи также стало известно, что за семь лет в Ставропольском крае ликвидировали 120 свалок.

Константин Соловьев