На Ставрополье намолотили более 10 млн тонн зерна
Аграрии Ставропольского края намолотили более 10 млн т зерна – рекордное для региона количество. Об сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале по итогу встречи с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Патрушевым.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Чиновники обсудили потенциал итогов кампании в преддверии уборки кукурузы. Регион, по словам господина Владимирова, уже готовится к закладке нового урожая, в том числе полностью отечественной селекции хлеба.
В рамках встречи также стало известно, что за семь лет в Ставропольском крае ликвидировали 120 свалок.