На Кавминводах создают туристско-рекреационную ОЭЗ за 39 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод вложат около 39 млрд руб. за первые три года работы. К 2035 году объем капиталовложений увеличится до 120,2 млрд руб. Совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации господина Назарова, на развитие инфраструктуры из федерального бюджета планируется выделить 23,7 млрд руб. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней к 2035 году оцениваются в 63 млрд руб.

«Проект постановления о создании ОЭЗ внесен в правительство РФ. Документ согласован федеральными органами исполнительной власти и направлен в Счетную палату для получения заключения»,— пояснил чиновник.

Управляющей компанией новой ОЭЗ предлагается назначить «Кавказ.РФ». После утверждения проекта институт развития проведет анализ экологической ситуации, землепользования и недропользования. На основе результатов подготовят документацию по планировке территории, предусматривающую рациональное использование природных ресурсов.

В настоящее время в шести субъектах СКФО действует шесть туристско-рекреационных зон. Среди них пять горнолыжных курортов: «Эльбрус», «Ведучи», ВТРК «Армхи», «Мамисон», «Архыз» и один морской — «Каспийский прибрежный кластер».

С резидентами ОЭЗ заключено 100 соглашений на общую сумму 202,2 млрд руб. Фактически осуществлено 23,6 млрд руб. капиталовложений. Создано четыре тыс. из запланированных 40,2 тыс. мест размещения и 1,04 тыс. из 9,4 тыс. рабочих мест.

Валентина Любашенко