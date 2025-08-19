Иск Генпрокуратуры к экс-мэру Махачкалы рассмотрит Советский районный суд
Советский районный суд Махачкалы принял к производству антикоррупционный иск заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева к бывшему главе администрации города Саиду Амирову и 18 его родственникам и доверенным лицам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Заявитель требует обратить в доход государства более 400 объектов недвижимости (земельные участки и строения) общей кадастровой стоимостью свыше 2,1 млрд руб.
Как раннее сообщал «Ъ-Кавказ», Генпрокуратура считает, что бывший чиновник незаконно передал недвижимость во владение 18 соответчикам, большинство из которых — его родственники.
На данный момент Саид Амиров по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда от 27 августа 2015 года отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию террористического акта и посягательство на жизнь следователя.