В Ставропольском крае появится всесезонный эко-курорт у подножия горы Баран
В Предгорном округе начата реализация инвестиционного проекта по созданию всесезонного эко-курорта у подножия горы Баран на площади 525 га. Об этом сообщает администрация округа.
Фото: > Дмитрий Васильевич Иванов: Фото: пресс-служба администрации Предгорного района
Проект предполагает создание альпийской деревни с четырьмя горнолыжными трассами разной сложности с двумя кресельными подъемниками.
Инвестор планирует построить гостиничный комплекс на 200 номеров и более 300 домиков-шале, рассчитанных на проживание около 2 тыс. человек.
Кроме этого, проектом предусмотрено создание круглогодичного аквакомплекса, конюшни и разнообразных развлекательных заведений.
Завершить проект планируют в 2030 году.