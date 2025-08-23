В Ставропольском крае появится всесезонный эко-курорт у подножия горы Баран

В Предгорном округе начата реализация инвестиционного проекта по созданию всесезонного эко-курорта у подножия горы Баран на площади 525 га. Об этом сообщает администрация округа.

Фото: Дмитрий Васильевич Иванов: Фото: пресс-служба администрации Предгорного района

Проект предполагает создание альпийской деревни с четырьмя горнолыжными трассами разной сложности с двумя кресельными подъемниками.

Инвестор планирует построить гостиничный комплекс на 200 номеров и более 300 домиков-шале, рассчитанных на проживание около 2 тыс. человек.

Кроме этого, проектом предусмотрено создание круглогодичного аквакомплекса, конюшни и разнообразных развлекательных заведений.

Завершить проект планируют в 2030 году.

Наталья Белоштейн