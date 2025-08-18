Семьи Ставропольского края направили 161 млн рублей маткапитала на обучение

В Ставропольском крае с января 2025 года более 1,7 тыс. семей потратили материнский капитал на образование детей, направив на эти цели свыше 161 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

По информации ведомства, около ста семей региона оплатили маткапиталом детский сад и дошкольные образовательные программы. Остальные направили деньги на обучение в школах, вузах или колледжах — это возможно только после достижения ребенком трех лет.

«Материнским капиталом разрешается оплачивать образование любого ребенка в семье (включая усыновленного), проживание в общежитии, курсы иностранного языка, занятия в автошколе, различных творческих и спортивных секциях, а также обучение у частных преподавателей или услуги няни»,— пояснила управляющий отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

В отделении СФР напомнили, что тратить материнский капитал можно только на законодательно установленные цели. Обналичивание и нецелевое использование влечет уголовную ответственность.

Валентина Любашенко