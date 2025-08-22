Главные новости за 22 августа. Сочи

Лазаревский районный суд Сочи арестовал водителя, обвиняемого в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть двух туристов. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Администрация Сочи утвердила планы по реконструкции главных концертных площадок города. Капитальный ремонт Зимнего театра обойдется в 3,8 млрд руб.

Таможенники в пункте пропуска Адлер задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами общим объемом более 2 тыс. пачек, которые перевозчики прятали в газовом баллоне, под сиденьями и других тайниках.

Власти Сочи по поручению мэра Андрея Прошунина обследуют и приводят в порядок подвальные помещения многоквартирных домов для использования в качестве укрытий при атаках беспилотников.

В пятницу и субботу, 22 и 23 августа, в Сочи включат архитектурно-художественную подсветку телебашни в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. На медиафасаде появится надпись «22 августа День Государственного флага Российской Федерации».