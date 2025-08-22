Суд заключил под стражу организатора смертельного джип-тура в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи арестовал водителя, обвиняемого в смертельном ДТП во время джип-тура. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В воскресенье, 17 августа, фигурант дела перевозил группу туристов на внедорожнике в рамках платной экскурсии в районе села Солохаул Лазаревского района. Превысив допустимую скорость, водитель врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Еще шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Предполагаемого виновника смертельного ДТП доставили в суд только сегодня, поскольку после происшествия он сам получил повреждения и находился на лечении в больнице под охраной.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Мария Удовик