В Сочи готовят подвалы домов для укрытий от дронов

Власти Сочи по поручению мэра Андрея Прошунина обследуют и приводят в порядок подвальные помещения многоквартирных домов для использования в качестве укрытий при атаках беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Работы по очистке подвалов проводятся во всех районах города. На этой неделе в Хостинском районе привели в порядок подвалы пяти многоквартирных домов на улицах Дарвина, 50 лет СССР и Дивноморской. Оттуда вывезли около 100 кубометров мусора.

Глава Хостинского района Иван Савин сообщил, что они работают над организацией укрытий вместе с активными жителями этих домов и советами ТОС. Он добавил, что им помогают с техникой и транспортом, а также организована работа по нанесению указателей на стенах домов.

По его словам, администрация сотрудничает с управляющими компаниями. Он отметил, что задача заключается не только в очистке, но и в том, чтобы сделать помещения пригодными для временного пребывания жителей.

Параллельно определяются ответственные за доступ в укрытия в случае необходимости. В подъездах домов размещаются материалы с инструкциями о действиях при сигнале «Внимание всем!».

Мария Удовик