В Адлере пресекли ввоз 2 тысяч пачек сигарет

Таможенники в пункте пропуска Адлер задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами общим объемом более 2 тыс. пачек, которые перевозчики прятали в газовом баллоне, под сиденьями и других тайниках. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Сотрудники пресекли попытки ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля. При досмотре транспортных средств, прибывших из Абхазии, специалисты обнаружили многочисленные тайники.

В автомобиле ВАЗ 21074 блоки сигарет марки Freshpak King спрятали в газовом баллоне в багажном отделении и подкрылках передних колес. Общий объем составил 1,1 тыс. пачек.

Во втором транспортном средстве ВАЗ 211440 контрабандисты использовали еще больше укрытий. Сигареты Morion American Blend находились в отсеке для запасного колеса, брезентовом чехле с удочками на крыше, под сиденьями в салоне, в перчаточном ящике и под капотом возле стеклоочистителей. В этой машине пытались провезти 950 пачек.

На всей табачной продукции отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка. Сигареты и автомобили изъяты. После экспертизы решится вопрос о привлечении нарушителей к ответственности.

Мария Удовик