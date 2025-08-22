Телебашня в Сочи окрасится в триколор ко Дню флага

В пятницу и субботу, 22 и 23 августа, в Сочи включат архитектурно-художественную подсветку телебашни в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает филиал РТРС «Краснодарский КРТПЦ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РТРС Фото: пресс-служба РТРС

Подсветка будет работать с 20:30 до 23:00. На медиафасаде появится надпись «22 августа День Государственного флага Российской Федерации» и узоры в национальных цветах.

Тематические световые шоу также пройдут на телевышках и мачтах Благовещенска, Братска, Брянска, Грозного, Кызыла, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новгорода, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

По указанию мэра по случаю праздника в каждом районе Сочи также организовали различные мероприятия, такие как парад яхт, автопробег и легкоатлетическую эстафету с нормативами ГТО. В учреждениях культуры прошли концерты, выставки и патриотические акции. Ученики спортшколы №23 отправились в поход к обелиску воинам Великой Отечественной войны на перевале Аишхо.

На площади Флага устроили выставку учебного оружия и обмундирования. Горожане и туристы участвовали во всероссийской акции «Письмо солдату», где они писали слова поддержки для бойцов на передовой.

К празднику главные улицы курорта и здания организаций украсили в цветах российского триколора, а на медиаэкранах показывали тематический контент.

День Государственного флага России был установлен указом президента в 1994 году.

Мария Удовик