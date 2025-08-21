Главные новости к утру 21 августа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, могут быть согласованы до того, как состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.

Вашингтон будет минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по НАТО, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Армия обороны Израиля начала наземное наступление на Газу, операция получила название «Колесницы Гидеона-2». Об этом сообщил представитель армии генерал Эффи Дефрин, заявив, что израильские силы уже контролируют окраины города.

Следователи предъявили обвинение в шпионаже гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом), сотруднику швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога». Он был задержан в Москве в начале июня 2024 года.

Число проектов российских IT-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, за первую половину 2025 года на 5–10% превысило показатель за весь 2024 год. По данным ЦБ, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии превысил $1,2 млрд.

Темп роста продаж энергетиков в натуральном выражении резко сократился. Если в январе он оценивался в 24% год к году, то в июле — всего в 7%. Это связано с запретом на продажу несовершеннолетним, невозможностью реализации через вендинговые автоматы, региональными ограничениями и ухудшением имиджа продукции.

Музыкальные лейблы и сервисы просят артистов до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ. Лейблы заверяют, что доля таких песен в общем каталоге занимает менее 1%, но замена трека занимает одну-две недели, из-за чего компаниям и авторам может грозить штраф.

Капитаном атомного ледокола «Ямал» назначили Марину Старовойтову. Это первый раз, когда атомным ледоколом будет управлять женщина. До своего назначения она занимала должность старшего помощника судна.