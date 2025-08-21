Politico: США заявили о своей минимальной роли в гарантиях безопасности для Украины

Вашингтон будет минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по НАТО, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, господин Колби сообщил об этом на консультациях с военнослужащими из других стран НАТО. По его словам, это станет «одним из самых четких сигналов того, что Европа должна будет взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве».

Как заявил один из дипломатов НАТО, «США не берут на себя в полной мере никаких обязательств». По итогам встречи союзники обеспокоены, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Европу в вопросе обеспечения долгосрочного мира, добавили в Politico.