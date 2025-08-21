ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на Газу. Об этом сообщил представитель армии генерал Эффи Дефрин, заявив, что израильские силы уже контролируют окраины города. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция должна быть завершена в кратчайшие сроки с целью ликвидации последних опорных пунктов «Хамаса». Глава Минобороны Исраэль Кац сообщил, что операция получила название «Колесницы Гидеона-2».

Господин Нетаньяху также поручил призвать на военную службу около 80 тыс. человек до конца августа.

Наступление началось на следующий день после того, как палестинское движение «Хамас» согласилось с новым планом прекращения огня, предложенным Египтом и Катаром. Со своей стороны, офис премьер-министра Израиля утвердил «пять ключевых принципов» для завершения конфликта, среди которых полное разоружение «Хамаса», возвращение всех заложников и демилитаризация сектора Газа.