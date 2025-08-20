Осужденного по иноагентской статье француза Винатье обвинили в шпионаже

Следователи предъявили обвинение в шпионаже гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом). Ходатайство о продлении его ареста поступило в Лефортовский суд Москвы, следует из картотеки инстанции.

Лоран Винатье (признан иноагентом), сотрудник швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога», был задержан в Москве в начале июня 2024 года. Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей и приговорил к трем годам лишения свободы.

Следствие утверждает, что с 23 апреля 2021 года по 26 августа 2022 года Лоран Винатье (признан иноагентом) собирал сведения о военной деятельности и мобилизации в России. Ему также инкриминируется сбор информации о размещении вооруженных сил РФ на территории Украины и прогнозах хода военных действий. По мнению следователей, эти сведения могли быть использованы против России.