Вэнс: основу сделки по Украине можно согласовать до встречи Путина и Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, могут быть согласованы до того, как состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Toby Melville / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Toby Melville / Reuters

По его словам в интервью телеканалу Fox News, если процесс пойдет по «бюрократическому пути», то именно такой сценарий и будет реализован.

Эту точку зрения также разделяет глава МИД РФ Сергей Лавров, который ранее заявлял, что встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготовить на всех ступенях.

18 августа президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, после чего провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что оба президента высказались за продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом.