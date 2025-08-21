Дружественное экспорторазмещение

Число проектов российских IT-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, за первую половину 2025 года на 5–10% превысило показатель за весь 2024 год. По данным ЦБ, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии превысил $1,2 млрд. Наиболее востребованы проекты в сфере кибербезопасности, финтеха и технологий для госсектора. Рост экспорта обусловлен высокой конкуренцией на российском IT-рынке, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские IT-компании стали чаще экспортировать свои продукты в страны Глобального Юга, рассказали “Ъ” в консалтинговой компании «ТеДо»: количество проектов за первую половину 2025 года на 5–10% превысило показатель за весь 2024 год. Повышенный интерес к продуктам цифровизации, консалтинга, IT для госсектора и финтеха наблюдается на Ближнем Востоке, а в странах Латинской Америки — к развитию цифровой инфраструктуры и облачным сервисам. В Иране, Эфиопии и Египте вырос спрос на продукты кибербезопасности. По данным ЦБ, с которыми ознакомился “Ъ”, объем экспорта компьютерных услуг (включая телеком) в первом полугодии 2025 года увеличился до $1,2 млрд против $1,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

По оценке «ТеДо», к 2028 году доля выручки у отдельных российских разработчиков от продаж в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии может превысить 30%. В компании объясняют рост экспорта «более мягкими регуляторными требованиями» и повышением спроса на цифровые решения — на 5–7% относительно первого квартала прошлого года.

Поп оценке ассоциации «Руссофт», совокупные экспортные доходы российских софтверных компаний по итогам 2024 года увеличились на 11% в рублях и на 2% в долларах и составили 524 млрд руб. и $5,66 млрд соответственно.

В Минцифры рассказали “Ъ”, что реализуют различные меры поддержки российских компаний—экспортеров IT. «С 2022 года действует институт цифровых атташе, поддерживающий продвижение отечественных компаний за рубежом. Разрабатываются и другие механизмы поддержки. Российские решения, особенно в области ИБ, пользуются популярностью за рубежом. Меры поддержки направлены на повышение конкурентоспособности российских разработчиков на мировом рынке путем снижения налоговой и административной нагрузки на них, стимулирования спроса на их продукты в сфере госуправления и реальном секторе экономики»,— пояснили в министерстве. “Ъ” направил запрос в ЦБ.

В «Сайберусе» (фонд развития кибербезопасности) наблюдают возрастающий интерес к российским ИБ-решениям в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. В Vinteo (разработчик ВКС) отмечают, что прогноз о росте доли выручки до 30% от стран Глобального Юга выглядит оптимистичным: после закрытия западных рынков именно страны этого направления стали основными для российской экспансии.

Участники рынка отмечают, что и в Турцию, где до 2022 года в основном были представлены только крупные игроки российского IT-рынка, сейчас активно выходят новые стартапы из РФ. Кроме того, Турция является хабом для выхода на мировые рынки для российских продуктов, говорит эксперт по международному маркетингу и продвижению Лениза Мухаметзянова. Однако при выходе IT-проектов на новый рынок возникают сложности, добавляет эксперт. «На восточных рынках с момента первых переговоров до подписания договора и начала поставок проходят годы. А в Иране после недавних военных действий российские IT-проекты оказались заморожены на неопределенный срок»,— добавляет она, резюмируя, что экспорт российских IT-решений растет на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке.

По оценке исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (входят 1С, «Ланит» и другие) Николая Комлева, рост поставок продуктов и услуг «на юг» в 2025 году может составить около 5%. Однако достоверных показателей, скорее всего, не будет представлено, так как поставки и услуги оказывают дочерние компании разработчиков, «используются альтернативные схемы расчетов, не подпадающие под санкционные ограничения и не фиксируемые официально», напоминает эксперт.

Варвара Полонская