Капитаном российского атомного ледокола впервые стала женщина

Капитаном атомного ледокола «Ямал» назначили Марину Старовойтову. До своего назначения она занимала должность старшего помощника судна. Об этом сообщили на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России, информацию передает пресс-служба «Росатома».

Марина Старовойтова

Фото: Росатом Марина Старовойтова

Фото: Росатом

Капитанский знак ей вручил на сцене почетный президент мурманской организации ветеранов «Атомфлот», капитан дальнего плавания Александр Баринов. «Быть капитаном — это продолжать традиции атомного флота, беречь экипаж и ледокол. И в этом я вижу свою главную задачу»,— сказала госпожа Старовойтова.

Капитан закончила Брянский государственный университет и после выпуска преподавала русский язык и литературу в средних классах сельской школы. После этого она окончила Государственную морскую академию имени С. О. Макарова по специальности инженер-судоводитель. Она работает в море уже больше 20 лет. За свою службу награждена почетной грамотой госкорпорации «Росатом», благодарностью президента и другими профессиональными наградами.