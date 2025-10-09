Роль современных банков — в достижении технологического лидерства страны

Технологии становятся главным фактором глобальной конкурентоспособности, но реализовать этот потенциал можно только при тесной работе финансового сектора, науки и бизнеса. К такому выводу пришли участники сессии «Знание как актив: роль банков в достижении технологического лидерства» на юбилейном, десятом форуме «Финополис-2025».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Газпромбанк» Фото: АО «Газпромбанк»

Модератор дискуссии, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, подчеркнул, что российским банкам приходится искать баланс между финансовой устойчивостью и поддержкой технологий. Но без этого невозможно повысить уровень жизни граждан. Представитель Газпромбанка также отметил, что инвестиции на ранних стадиях в инновационные технологии и науку — это основа экономики знаний. Проблема в том, что банки традиционно избегают таких вложений: они рискованные и не всегда дают быструю отдачу. Однако без них невозможно построить новую экономику.

«К 2030 году доля высокотехнологичных продуктов должна составить 34% ВВП, это практически 100 трлн руб. То есть речь идет о том, что за пять лет нам всем предстоит каким-то образом создать новую экономику, которая обеспечит треть от действующей, которую мы считаем традиционной», — пояснил Дмитрий Зауэрс.

Он также отметил, что к 2030 году объем финансирования новых исследований и разработок должен достичь как минимум 2% ВВП, что эквивалентно 5,6 трлн руб. Эти инвестиции могут стать ключевым фактором формирования новой экономики, но их ежегодный прирост должен находиться в диапазоне от 20% до 30%, в зависимости от показателей ВВП в 2030 году.

Позицию Газпромбанка поддержали и представители других крупных российских банков. Сегодня они все активнее работают с технологическими стартапами и научным сообществом. Финансовые институты переходят от привычной модели «заказчик — исполнитель» к формату партнерства — совместной деятельности с учеными и предпринимателями.

Участники сессии также согласились с мнением, что сегодня банки являются не только институтами финансирования экономики, но и драйверами технологического развития России. Так, представитель технологического сектора, CEO группы Rubytech Игорь Ведехин на сессии отдельно отметил подход Газпромбанка к работе с инновационными стартапами: банк готов системно инвестировать в перспективные компании, видит в них будущих национальных лидеров.

Один из примеров такой кооперации — переход Газпромбанка на полностью импортозамещенную автоматизированную банковскую систему на базе продуктов группы Rubytech — программно-аппаратных комплексов «Скала^р». Это стало важным шагом для всей банковской отрасли, где миграция на отечественные решения напрямую связана с безопасностью средств и персональных данных клиентов.

«Роль банков как драйверов технологического развития понятна. Банки и цифровизация государства — столпы платежеспособного спроса, на которых выросло все современное российское ИТ. Это два ведущих направления финансирования ИТ, которые другие отрасли по расходам на ИТ догоняют, но вместе еще не перекрывают. Роль банков как агентов платежеспособного спроса для ИТ-компаний невозможно переоценить», — пояснил Игорь Ведехин.