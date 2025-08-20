Главные новости за 20 августа. Ростов-на-Дону и область

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста бывшему советнику губернатора Ростовской области и председателю Совета директоров Региональной корпорации развития Виктору Гончарову на 1 месяц 15 суток, то есть по 5 октября включительно.

Стоимость топлива в регионе продолжит увеличиваться. За первые десять дней августа литр АИ-92 подорожал на 15 коп. до 58,2 руб., АИ-95 — до 64,8 руб. Средняя цена бензина в области выросла с 62,3 руб. до 62,5 руб. за литр.

Министерством культуры Ростовской области утверждена дорожная карта, согласно которой музей Народной артистки СССР Фаины Раневской на ул. Фрунзе, 10, станет структурным подразделением Таганрогского музея-заповедника. Для посетителей музей откроется в 2028 году

Власти Ростовской области по решению суда демонтировали четыре незаконные пристройки к цветочному павильону на ул. Суворова в центре Ростова. Как сообщили в Правительстве Ростовской области, демонтаж провели на основании решения суда. В области уже снесли более 100 нелегально размещенных торговых объектов.

Минувшей ночью, с 19 на 20 августа, силами ПВО уничтожен один беспилотник в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет.