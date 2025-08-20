В Ростовской области цены на топливо вырастут на 2,5% к осени 2025 года

Стоимость топлива в регионе продолжает увеличиваться. За первые десять дней августа литр АИ-92 подорожал на 15 коп. до 58,2 руб., АИ-95 — до 64,8 руб. Средняя цена бензина в области выросла с 62,3 руб. до 62,5 руб. за литр. Актуальные данные о стоимости различных марок топлива размещены на портале Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Автовладельцы столкнутся с новым повышением цен в начале осени. Специалисты прогнозируют увеличение стоимости горючего на 0,5–2,5% по сравнению с августовскими показателями. Тенденция может продлиться до конца 2025 года и затронет все популярные марки топлива»,— комментируют в сообщении.

По оценкам аналитиков, стоимость литра АИ-92 может вырасти до 60,6–72,1 руб., АИ-95 — до 61,0–78,5 руб. Экономист Светлана Панченко отмечает, что повышение будет плавным, без резких колебаний. Рост обусловлен сочетанием сезонных факторов, повышенным спросом на оптовом рынке, инфляцией, снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов и колебаниями курса валюты.

Валентина Любашенко