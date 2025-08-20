Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге в доме Фаины Раневской откроют музей

Министерством культуры Ростовской области утверждена дорожная карта, согласно которой музей Народной артистки СССР Фаины Раневской на ул. Фрунзе, 10, станет структурным подразделением Таганрогского музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Фото: «Яндекс Карты»

Для посетителей музей откроется в 2028 году.

Перед тем, как передать дом Раневской? у собственников жилья были выкуплены квартиры. Помещения передали в нежилой фонд и обеспечили сохранность исторического особняка. На эти цели направлено более 50 млн руб.

Наталья Белоштейн

