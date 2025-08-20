Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Ростовской областью силы ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе

Минувшей ночью, с 19 на 20 августа, силами ПВО уничтожен один беспилотник в Чертковском районе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет»,— написал руководитель региона.

По данным минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи над территорией Ростовской области российскими средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Валентина Любашенко

