Над Ростовской областью силы ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе

Минувшей ночью, с 19 на 20 августа, силами ПВО уничтожен один беспилотник в Чертковском районе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет»,— написал руководитель региона.

По данным минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи над территорией Ростовской области российскими средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Валентина Любашенко