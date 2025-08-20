На Дону ликвидировали свыше 100 нелегальных торговых объектов

Власти Ростовской области по решению суда демонтировали четыре незаконные пристройки к цветочному павильону на ул. Суворова в центре Ростова. Как сообщили в Правительстве Ростовской области, демонтаж провели на основании решения суда.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Подобные точки часто реализуют товары без необходимых документов, что угрожает здоровью жителей. Помимо этого, такие сооружения портят городской облик, а их собственники обычно не платят налоги и арендную плату»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Виктора Сахранова, муниципальные образования активно включились в работу по исполнению поручения главы региона по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. В области уже снесли более 100 нелегально размещенных торговых объектов.

По словам чиновника, данную работу ведомство осуществляет совместно с руководителями городов и районов, а также правоохранительными органами. Особенно интенсивно кампания проходит в Ростове.

Валентина Любашенко