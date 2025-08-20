Главные новости к утру 20 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Соединенные Штаты «были бы в опасности», если бы не взаимопонимание с Владимиром Путиным. «Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо, верно»,— сказал он.

Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Как сообщили собеседники Politico, администрация Дональда Трампа видит столицу Венгрии «площадкой саммита в первую очередь», а Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона отключили электроснабжение. Причиной стала атака БПЛА на регион.

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативность.

У большинства крупнейших операторов связи России чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 36–83%. Кроме того, снижается или почти не растет CAPEX, однако выручка у всех компаний увеличилась на 4–11%. Операторы связывают падение прибыли и капитальных затрат с высокой ключевой ставкой и оптимизацией расходов. Аналитики ожидают улучшения показателей уже в четвертом квартале 2025 года.

Исследование «Яндекса» показало, что в 2025 году доля домена .ru среди новых сайтов упала на 4,2 п. п. по сравнению с 2024 годом и на 6,6 п. п. с 2023 года, до 64,2%. Доля .рф сократилась на 3 п. п., до 5,6%. Домен .com вырос на 0,8 п. п., до 9%. Альтернативные домены увеличились на 9 п. п. с 2023 года, до 21,2%, лидеры среди них — .online, .space, .site. Зона .ru остаётся основной (72,7%), за ней следуют .com (8,3%), .рф (7,8%) и .su (1,3%).

Крупнейший в России производитель курятины ГАП «Ресурс» займется реализацией туристического проекта на базе санатория «Инжавино» в Тамбовской области. Речь может идти о строительстве комплекса на 250 номеров за 5 млрд руб. Туристическое направление едва ли займет существенную долю в бизнесе группы, но может помочь ей продвинуть продукцию.

По данным «Ъ», среднетоннажный СПГ-завод «Газпрома» на Балтике «Портовая СПГ», попавший под западные санкции и фактически свернувший экспорт, не теряет надежды найти покупателей в Юго-Восточной Азии. Газовоз Perle с грузом «Портовой СПГ» уже около недели стоит у берегов Малайзии в ожидании разгрузки. В ближайшие годы Малайзия может начать наращивать импорт СПГ, при этом РФ уже предложила стране инвестиции в инфраструктуру по приему газа, а также заявила о готовности к поставкам СПГ.