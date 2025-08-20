Разгрузку осилит идущий

По данным “Ъ”, среднетоннажный СПГ-завод «Газпрома» (MOEX: GAZP) на Балтике «Портовая СПГ», попавший под западные санкции и фактически свернувший экспорт, не теряет надежды найти покупателей в Юго-Восточной Азии. Газовоз Perle с грузом «Портовой СПГ» уже около недели стоит у берегов Малайзии в ожидании разгрузки. В ближайшие годы Малайзия может начать наращивать импорт СПГ, при этом РФ уже предложила стране инвестиции в инфраструктуру по приему газа, а также заявила о готовности к поставкам СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Hernandez Lafuente / VesselFinder.com Фото: Manuel Hernandez Lafuente / VesselFinder.com

«Газпром» пытается реализовать партию СПГ с попавшего под западные санкции проекта «Портовая СПГ» в Юго-Восточной Азии, следует из данных Kpler. Танкер Perle (бывшее название «Псков»), вышедший с грузом «Портовой СПГ» в июле, около недели стоит с грузом у берегов Малайзии. Это первое судно, покинувшее «Портовую СПГ» с коммерческим грузом после введения блокирующих санкций США.

Санкции в отношении проекта начали действовать с конца февраля 2025 года, тогда же под рестрикции попали СПГ-танкеры, осуществляющие отгрузки с проекта,— «Великий Новгород» (сейчас — Valera, осуществляет маневры в Финском заливе) и «Псков». Вместе с тем, как писал “Ъ” 17 февраля, СПГ-завод предпринял попытку доставить груз в Китай до 22 марта, но партия так и не отправилась к покупателю. В мае партия СПГ была отгружена на регазификационную установку «Маршал Василевский», предназначенную для газоснабжения Калининградской области и обеспечения ее энергобезопасности на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран.

В «Газпроме» от комментариев отказались.

Малайзия, один из ведущих мировых экспортеров СПГ, в течение следующих четырех-пяти лет может начать наращивать импорт СПГ из-за растущего спроса на электроэнергию внутри страны (рост примерно на 6,5% в год). По итогам 2024 года Малайзия экспортировала 35,7 млн тонн СПГ, импорт составил около 3,3 млн кубометров, большая часть СПГ была закуплена в Австралии. Поставки СПГ из РФ в Малайзию до сих пор не осуществлялись.

Как отмечает независимый эксперт Александр Собко, импорт на фоне экспорта имеет смысл, вероятно, в том числе для того, чтобы сохранить действующие экспортные контракты. «Поэтому, если оставить за скобками риски вторичных санкций, теоретически такой вариант импорта возможен»,— полагает он.

О том, что РФ обсуждает с Малайзией проекты развития газового рынка и торговлю газом, в мае сообщал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, российской стороной предлагались инвестиции в приемную и трубопроводную инфраструктуры, газовые хранилища.

Текущая газовая инфраструктура Малайзии включает два регазификационных терминала — в Сунгай-Уданге в Малакке и в Пенгеранге в Джохоре.

Российские СПГ-заводы, попавшие под санкции ЕС и США, до сих пор безуспешно пытались осуществлять коммерческие поставки на альтернативные рынки. Сейчас рынок следит за четырьмя танкерами — Christophe de Margerie, Voskhod, Zarya, Iris,— которые с партиями СПГ с завода «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК выступает основным акционером, направляются в Азию по Северному морскому пути.

Татьяна Дятел